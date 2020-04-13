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"Первая фраза, которую выучил в Польше – "закрой рот": Дитятьев рассказал, кому "пихает" в Краковии

13:30 58 Читати українською
"Первая фраза, которую выучил в Польше – "закрой рот": Дитятьев рассказал, кому "пихает" в Краковии
Алексей Дитятьев (в центре) / Facebook

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев раскритиковал молодых польских футболистов.

"Молодые игроки здесь любят разговаривать и спорить со всеми – то своими, то чужими. Я был шокирован этим. Первая фраза на польском языке, которую я выучил, была "закрой рот". В моем понимании молодой футболист должен много работать и подсказывать – справа, слева, спина... Другие разговоры – это пустая трата энергии, а право поучать, рассказывать, кто должен становиться, например, в "квадрат", имеют только тренеры или старшие партнеры", – поделился Дитятьев с Футбол 24.

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В этом сезоне он провел за Краковию 17 матчей во всех турнирах. На счету 31-летнего защитника – 1 гол и 1 голевая передача. Команда украинца сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Уже в ближайший вторник краковчане начнут тренировки в режиме онлайн.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Мир Польша Украинцы за рубежом Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Краковия Краковия
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