Дитятьев тренируется на базе Краковии, несмотря на карантин – в украинца особый распорядок

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев рассказал о карантине в Польше.

"Федерация рекомендовала клубам снизить зарплаты футболистам на 50%. Но эта рекомендация не имеет никакой юридической силы, насколько мы узнали у юристов. Многие клубы уже договорились с футболистами. И замораживают 50% зарплаты на время карантина, потом вернут деньги.

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Некоторые просто соглашаются, чтобы им снизили зарплату. Я так понял, договариваются с футболистами. В Краковии процесс идет. Все понимают, что трудное время, уверен, все пойдут на уступки и помогут клубу в это непростое время.

Несмотря на карантин, у нас расписаны тренировки. Каждый день у нас расписан, очень нелегко. Работа без мяча, чисто беговая работа. Собираемся на базе по два человека, разрешено, чтобы на поле было двое. Приезжаем, не заходя в раздевалку. Дома переодеваемся, стираем. Я одетым приезжаю, выполняю работу и еду. Потом приходят другие два человека", – сказал Дитятьев в эфире ТК Футбол.

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