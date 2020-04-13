"Не знаю, как это будет выглядеть": команда украинского легионера возобновляет тренировки – оригинальный способ

Алексей Дитятьев, защитник польской Краковии, рассказал о ситуации в своем клубе во время пандемии.

Футболистам Краковии запретили приезжать на базу команды, хотя было разрешено собираться по двое. Об этом Футбол 24 рассказал украинский защитник польского клуба Алексей Дитятьев.

"Есть слухи, что до конца месяца карантин в Польше должны ослабить. На днях была конференция с тренерским штабом в Zoom, сказали, что со вторника будем тренироваться онлайн. Пока не знаю, как это будет выглядеть, и не верю, что в домашних условиях можно нормально поддерживать форму", – отметил футболист.

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По словам Дитятьева, дату продления чемпионата должны озвучить уже в четверг. "Знаю, что есть три варианта: 23-24 мая, 30 мая или 6 июня", – добавил он.

Дитятьев в этом сезоне провел за Краковию 17 матчей во всех турнирах. На счету 31-летнего защитника – 1 гол и 1 голевая передача. Команда украинца сейчас занимает третье место в турнирной таблице Экстракласы.

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