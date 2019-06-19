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Копа Америка-2019: Перу уверенно обыграла Боливию и приблизилась к выходу в плей-офф

08:53 9 Читати українською
Копа Америка-2019: Перу уверенно обыграла Боливию и приблизилась к выходу в плей-офф
Боливия – Перу – 1:3 / твиттер сборной Перу

В рамках 2-го тура группового этапа Копа Америка-2019 сборная Перу разобралась с Боливией. Счет и отчет матча читайте на сайте "Футбол 24".

 

Копа Америка-2019. 2-й тур

Группа А

Боливия – Перу – 1:3

Голы: Морено, 28 – Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5

Сборная Перу уверенно переиграла Боливию, уступая по ходу встречи. Счет открыл экс-форвард Шахтера Марсело Морено, реализовав пенальти за игру рукой экс-динамовца Карлоса Самбрано. Однако Герреро до перерыва сравнял счет, а во втором тайме Фарфан и Флорес принесли перуанцам победу в матче.

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Благодаря этой победе Перу сравнялась с Бразилией по очкам, и команды в очном противостоянии решат судьбу первого места. Боливия же остается последней в группе с 0 очков.

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Боливия Боливия Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Боливия - Перу Мир Перу Перу
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