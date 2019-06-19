Копа Амеріка-2019: Збірна Перу впевнено обіграла Болівію і наблизилась до виходу у плей-офф

В рамках 2-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 збірна Перу розібралась із Болівією. Рахунок та звіт матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Копа Амеріка-2019. 2-й тур

Група А

Болівія – Перу – 1:3

Голи: Морено, 28 – Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5

Збірна Перу впевнено переграла Болівію, поступаючись по ходу зустрічі. Рахунок відкрив екс-форвард Шахтаря Марсело Морено, реалізувавши пенальті за гру рукою екс-динамівця Карлоса Самбрано. Однак Герреро до перерви зрівняв рахунок, а в другому таймі Фарфан і Флорес принесли перуанцям перемогу в матчі.

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Завдяки цій перемозі Перу зрівнялась з Бразилією за очками, і команди в очному протистоянні вирішать долю першого місця. Болівія ж лишається останньою у групі з 0 очок.