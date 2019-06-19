toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ТРАНСФЕРИ

Копа Амеріка-2019: Збірна Перу впевнено обіграла Болівію і наблизилась до виходу у плей-офф

08:50 122 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: Збірна Перу впевнено обіграла Болівію і наблизилась до виходу у плей-офф
Болівія – Перу – 1:3 / твіттер збірної Перу

В рамках 2-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019 збірна Перу розібралась із Болівією. Рахунок та звіт матчу читайте на сайті "Футбол 24".

 

Копа Амеріка-2019. 2-й тур

Група А

Болівія – Перу – 1:3

Голи: Морено, 28 – Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5

Збірна Перу впевнено переграла Болівію, поступаючись по ходу зустрічі. Рахунок відкрив екс-форвард Шахтаря Марсело Морено, реалізувавши пенальті за гру рукою екс-динамівця Карлоса Самбрано. Однак Герреро до перерви зрівняв рахунок, а в другому таймі Фарфан і Флорес принесли перуанцям перемогу в матчі.

Бразилія не змогла здолати Венесуелу – арбітр скасував два голи "селесао"

Завдяки цій перемозі Перу зрівнялась з Бразилією за очками, і команди в очному протистоянні вирішать долю першого місця. Болівія ж лишається останньою у групі з 0 очок.

blog_ava
Щаслива кофта Гвардіоли пішла з молотка
07:30
378
Теги
Болівія Болівія Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Болівія - Перу Світ Перу Перу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
15
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук