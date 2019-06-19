Бразилия не смогла одолеть Венесуэлу – арбитр отменил два гола "селесао"

В рамках 2-го тура группового этапа Копа Америка-2019 сборная Бразилии так и не дожала Венесуэлу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2019, группа А. 2 тур

Бразилия – Венесуэла – 0:0

Бразилия так и не смогла пробить Фаринезу и одержать победу над Венесуэлой. "Селесао" нанесли 19 ударов за матч, однако всего 1 из них попал в створ ворот.

Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних

Не обошлось и без судейского скандала, ведь рефери отменил аж 2 взятия ворот в исполнении бразильцев, причем второй гол был забит под занавес встречи. И даже несмотря на 10 минут компенсированного времени, Венесуэла сумела удержать ничейный счет.

Таким образом, Бразилия набрала 4 очка и занимает первое место в группе A, Венесуэла с 2 пунктами расположилась третьей.