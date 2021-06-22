"Перспективы я не вижу": Сабо – о фиаско с Австрией и надеждах на плей-офф Евро-2020
Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо указал на ошибки сборной Украины в проигранном матче 3-го тура чемпионата Европы против Австрии (0:1).
"Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.
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Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу", – резюмировал Сабо в эфире ТК Футбол.
Добавим, что команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших сборных, занявших 3 место в группах.
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