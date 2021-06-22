"Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.

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Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу", – резюмировал Сабо в эфире ТК Футбол.

Добавим, что команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших сборных, занявших 3 место в группах.

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