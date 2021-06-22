Третий тур чемпионата Европы все еще открыт для неожиданных поворотов. Похоже, что 3 очка снова могут оказаться проходным баллом для лучших третьих команд. Что ждет Украину и другие сборные, разбирался "Футбол 24".

Украина проиграла Австрии и сама усложнила себе жизнь, отдав 2 место, а с ним и гарантированную путевку в 1/8 финала Чемпионата Европы. Когда еще вы бы с таким упоением наблюдали, скажем, за матчем Хорватия – Шотландия? Наших сборников ждут пару дней нервного ожидания. Станет ли поражение от Алабы и компании роковым? А может, оно окажется трамплином для команды Шевченко в четвертьфинал? Конечно, после бездарного фиаско в последнем туре группового этапа многие спросят, что нам вообще делать в плей-офф. Но давайте не спешить. Далеко не все команды демонстрируют значительно лучший футбол, чем мы.

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День 1, он же решающий?

После фиаско России и поражения Финляндии с нужным счетом "сине-желтые" должны опередить еще хотя бы одну команду, которая займет 3 место. Швейцария с 4 баллами недостижима. Финны с 3-мя и еще худшей разницей – соответственно ниже. Сегодня же у нас расписание простое. Главное внимание к игре Хорватия – Шотландия. Отложите все свои дела и болейте за мир и дружбу между двумя симпатичными странами. Извините, братья-хорваты, но сегодня мы за ничью. Англия и Чехия досрочно прошли дальше (у обоих по 4 очка, Украине уже не достать). Так что нас 22 июня устроит один-единственный вариант: Хорватия расходится миром с "тартановой армией", а мы вытаскиваем счастливый лотерейный билет.

Что говорят букмекеры: специалисты конторы Vbet меньше всего верят именно в выгодную нам ничью (3,95). Значительно более реальной является победа опытных хорватов (2,39). На триумф Шотландии выставили коэффициент посередине (2,83).

Прогноз "Футбол 24": в ничью веры действительно мало. Обеим командам нужна только победа. Мировая означает вылет и для тех, и для других. В то же время первые 3 противостояния Хорватии и Шотландии неизменно завершались ничейным результатом (отбор ЧМ-2002 и товарищеский матч). Обе команды переживают непростой период. Шотландцы из-за коронавируса потеряли хавбека Челси Гилмора – одного из героев битвы против Англии (0:0). Удивительно, но хорваты ни разу не обыгрывали отчетного соперника (3 ничьи, 2 поражения).

День 2, прощание с Евро?

В среду, 23 июня, завершается групповой турнир. Если Шотландия и Хорватия не подарят нам вожделенную ничью, придется надеяться едва ли не до последней минуты. В группе E нам необходимо совпадение результатов в двух поединках. Испания должна бить Словакию, хотя против столь закрытых команд ощущает безумный кризис жанра. Сенсационное поражение пиренейцев тоже нас устроит. Швеция при любых раскладах должна не проиграть Польше.

Что говорят букмекеры: вполне реально. На победу Испании коэффициент мизерный (1,22). Не такая уж эта команда Луиса Энрике и плохая, чтобы в третий раз подряд играть вничью против далеко не гранда. С другой стороны "Фурию Роху" может устроить и ничья при условии, что поляки не победят шведов. В таком варианте Испания выходит дальше благодаря лучшей разнице голов, чем у Украины (эх, какое же значение может иметь тот самый незабитый Малиновским пенальти македонцам!) и Финляндии.

Шведы уже прошли в 1/8 – может, потому букмекеры считают победу Польши самым реальным итоговым вариантом (2,53). Однако вопрос в том, захотят ли скандинавы рисковать первым местом и попаданием на мощные Бельгию либо Нидерланды? Ведь, если Швеция победит поляков, скорее всего, выйдет на потенциально существенно более слабую Украину.

Прогноз "Футбол 24": здесь видим наш главный шанс. Это наиболее реальный вариант, кого бы мы могли обойти из третьих команд. Испания принимает Словакию, а дома обыграла ее во всех 3 предыдущих матчах, причем всегда минимум с разницей в 2 гола. Швеция не проигрывает Польше 7 матчей подряд. В последний раз "Кадра" победила только в 1991 году, но был это спарринг. Свою только вторую победу над шведами в официальном матче поляки ждут уже 47 лет. Должны цепляться за "сине-желтое" дерби!

Надежда умирает последней в группе смерти?

В квартете F пока что третьей идет Португалия. Благодаря погрому венгров за последние 8 минут стартового матча действующие чемпионы Европы набили себе плюсовую разницу. Кроме того, португальцы еще и забили больше голов, чем украинцы. Поэтому нам нужно, чтобы Франция разгромила Роналду и компанию со счетом 3:0, 4:1, 4:0 и тому подобное. Есть еще совсем сумасшедший вариант, когда португальцы проиграют, а Венгрия победит Германию со счетом 2:0. Тогда благодаря меньшему количеству желтых/красных карточек мы обойдем Бундестим. При таких условиях разгромная победа венгров тоже подойдет, а вот 3:1 уже нет.

Что говорят букмекеры: забудьте. Франция, конечно, фаворит на победу (2,37), но о разгромном счет нечего и мечтать. Даже минимальный триумф Венгрии считают чудом (коэффициент 15), что уж говорить об уверенной или крупной виктории.

Прогноз "Футбол 24": если звезды не сойдутся в двух других группах, мы точно вылетаем. Надеяться до последнего, конечно, можно, но это уже будет какая-то фантастически нереальная сказка.

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Как команды выходят в 1/8 с третьего места на Евро-2020 – регламент

У большинства сборных, которые займут 3 места, может быть равное количество очков. Согласно статье 21.03 регламента чемпионата Европы, в этом случае команды получают преимущество по следующим критериям в порядке приоритетности:

1) кто набрал больше очков;

2) у кого лучше разница мячей;

3) кто забил больше голов;

4) кто одержал больше побед;

5) кто получил меньше дисциплинарных баллов во всех матчах группы (красная карточка – 3 очка, желтая карточка – 1, удаление за две желтые карточки – 3)

6) кто выше располагается в рейтинге Европейской квалификации (среди наших конкурентов сборная Украины уступает здесь лишь Германии).

А если все-таки пройдем – кто соперник Украины по 1/8 плей-офф Евро-2020

Если б мы не проиграли Австрии, получили бы меньше времени на отдых. Ну, и потенциально соперника похуже. Сразиться с непобедимой Италией 26 июня было бы очень трудно. А вот сыграть против условных шведов (поляков, словаков) за неделю, 29 июня, еще и в 22:00 – совсем другой расклад, согласитесь. Даже та же Испания выглядит на удивление натужно, а воспоминания о недавних киевских 1:0 в Лиге наций до сих пор греют душу.

Другим вариантом будет, скорее всего, Франция. Здесь уже примерно так же, как с Италией. Без шансов. Зато также больше дней для отдыха – матч запланирован на 28 июня, тот же вечерний слот. Если все сойдется в нашу пользу, более вероятным соперником выглядит сейчас именно победитель группы, в которой лидирует Швеция. Команда, которую мы уже обыгрывали на Евро, в 2012 году. Похоже, вариант встречи в битве за четвертьфинал на руку обоим "сине-желтым" сборным.

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