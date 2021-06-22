Збірна України програла Австрії, але шанси на плей-офф ще не втратила. "Футбол 24" коротко поспілкувався з Артемом Федецьким – колишнім гравцем "синьо-жовтих", Шахтаря, Дніпра та Карпат – не лише про поєдинок 3-го туру Євро-2020.

– Які думки вас переслідували після зустрічі України та Австрії?

– Якщо бути максимально об’єктивним, то бажано було б зіграти і внічию. Якби Австрія не забила, шанси, можливо, залишались би. Перш за все, на хлопцях позначилась втома – моральна, фізична, психологічна, десь розуміли відповідальність за результат. Нам не вистачило сил. Ми бачили, як Маліновський і Зінченко провели одні з найкращих сезонів у своїх кар’єрах. Але десь всі "піднаїлись", банально втомились. Можливо, якби було трішки везіння...

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Австрія провела один з найкращих своїх матчів. Це – міні-збірна Німеччини. Багато комбінували, атакували. Вони розуміли, що треба забивати, і йшли вперед великими силами. Здавалось, що Австрія мала на 2-3 футболісти на полі більше. Якби нам треба було грати на перемогу, можливо, віднайшли б якісь емоційні резерви. Тепер залишається надіятись на результати інших груп, що завдяки іншим командам зможемо вийти у плей-офф.

– Підсумкове третє місце та надії на плей-офф можна вважати заслуженими?

– Я скажу як екс-гравець збірної: якщо подивитись з боку вболівальників, хотілось більшого. Маємо те, що маємо. Хлопці старались, віддавались на футбольному полі. Десь не вистачило резерву. Бачимо, той самий Циганков, який вилетів через травму. Можливо, було обмаль гравців атакувального плану. Ярмоленко віддався повністю, витискав максимум, тягнув на себе, як і Яремчук. Вожак зграї. У нашій збірній кожен може себе показати з найкращого боку. Якщо нідерландці чи інші збірні можуть спокійно дати відпочити половині складу, то у нас такого немає. Можна говорити, якби ми вийшли в плей-офф… Моральна втома дає про себе знати. Місяць підготовки, зборів, Євро, фінальний турнір, психологічне навантаження… Десь емоції хлопців залишили. Вони молодці, намагались зробити все можливе.

– Ви брали участь у Євро-2016. Можливо, побачили якісь спільні риси збірної України нинішнього і того "розливу"?

– Україна майже повністю змінилась, обмаль гравців залишилось з того часу. Раніше збірна грала на ентузіазмі, самовіддачі, патріотизмі. Була досвідчена у плані віку. Зараз – інша команда, інший футбол. Грає з контролем м’яча, більш тактично, інтелектуально. Але та збірна була не гіршою. Часи змінюються, а тому нинішня команда – одна з найкращих за всю історію незалежності України.

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