"Хорошо, что все закончилось только со счетом 1:0. Реализуй сборная Австрии свои моменты, мы бы сейчас уже не считали никакие расклады. А так, шансы еще есть, но осадок все равно останется…

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Что произошло? Мы оказались физически не готовы к матчам с такой интенсивностью в таком плотном графике. Это главное объяснение. В то время как австрийцы постоянно выступают в немецкой Бундеслиге с похожими нагрузками, наши футболисты Шахтера и Динамо находятся в более привилегированном положении. Плюс их система развития футбола.

Я читал, что в Австрии не так давно реорганизовали процесс развития молодежи, и результаты уже видны. Лет десять назад, признаюсь, сборная этой страны была обычной, где-то даже примитивной командой. А теперь? Да, они просто были сильнее, и это надо признать. Сильнее здесь и сейчас", – цитирует Сергея Кравченко Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Австрии в 3 туре группового этапа Евро-2020 (0:1). Сейчас судьба "желто-синих" зависит от выступлений других команд.

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