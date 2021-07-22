Стало известно, где можно будет смотреть матчи второго украинского дивизиона грядущего сезона.

Каналы Футбол 1/2/3 стали официальными трансляторами Первой лиги на ближайшие три года, сообщает пресс-служба ТК.

Динамо определилось с транслятором матчей УПЛ на сезон 2021/22, – источник

Матчи грядущей кампании можно будет посмотреть на каналах Футбол 1/2/3, Youtube-канале Первая лига, который должны вскоре создать, и OOT-платформе OLL.tv.

К слову, в сезоне Первой лиги 2021/22 примут участие 16 команд, всего будет сыграно 240 матчей. Второй по силе дивизион чемпионата Украины начнется уже 24 июля.

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