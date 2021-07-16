Киевское Динамо выбрало телеканал, который будет показывать матчи "бело-синих" в следующем сезоне чемпионата Украины.

Динамо договорилось с каналом "2+2" насчет трансляции матчей киевлян в чемпионате Украины в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что стороны уже заключили договор. Матчи Динамо в УПЛ уже длительное время транслируются именно на телеканале "2+2". В прошлом сезоне в УПЛ матче всех команд транслировались телеканалами "Футбол 1/2/3". Исключением были лишь три клуба – Динамо, Заря и СК Днепр-1, игры которых показывали телеканалы "2+2" и "УНИАН".

К слову, "бело-синие" в прошлом сезоне оформили золотой требл, сначала добыв Суперкубок Украины, а позже выиграв чемпионат и Кубок страны.

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