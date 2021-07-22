Стало відомо, де можна буде переглядати матчі другого українського дивізіону прийдешнього сезону.

Канали Футбол 1/2/3 стали офіційними трансляторами Першої ліги на найближчі три роки, інформує прес-служба ТК.

Динамо визначилось із транслятором матчів УПЛ на сезон 2021/22, – джерело

Матчі прийдешньої кампанії можна буде переглянути на каналах Футбол 1/2/3, Youtube-каналі Перша ліга, який мають незабаром створити, та OOT-платформі OLL.tv.

До слова, у сезоні Першої ліги 2021/22 братимуть участь 16 команд, загалом буде зіграно 240 матчів. Другий за силою дивізіон чемпіонату України розпочнеться вже 24 липня.

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