Перишич – приоритетная трансферная цель Тоттенхэма летом

Полузащитник Интера Иван Перишич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По информации Tuttosport, руководство "шпор" всерьез нацелилось на хавбека Интера Иван Перишича.

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Сообщается, что в услугах игрока лично заинтересован наставник команды Маурисио Почеттино, который является поклонником таланта хорвата. Тоттенхэм будет пытаться приобрести Першича летом. Не исключено, что кто-то из игроков "шпор" будет частью сделки по переходу Ивана.

Напоминаем, Тоттенхэм стал первой командой в истории АПЛ, которая не осуществила ни одного перехода за два трансферных окна подряд.

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