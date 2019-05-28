"Перестать ныть и собраться", – Ящишин сделал призыв к Карпатам и рассказал о тренерских назначениях

Директор Карпат Ростислав Ящишин сообщил, кто будет ассистентом Александра Чижевского в остатке сезона 2018/19 и сделал громкий призыв.

"У нас был выбор из разных тренеров, но остановились на Александре Чижевском. Он знает всю ситуацию, знает возможности всех игроков. И он, как воспитанник и патриот Карпат, четко понимает, что угрожает команде. Артем Федецкий? Когда он вернулся в первую команду, он уже помогал тренеру – на поле, в раздевалке.

Карпаты официально приняли отставку Фабри

Сейчас он будет помогать Чижевскому. Он готов к этому. Это даже не должность, а понимание, что абсолютно все в Карпатах должны собраться, перестать ныть, взяться за дело и довести его до конца", – сказал Ящишин Футбол NEWS.

Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛ