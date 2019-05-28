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"Перестать ныть и собраться", – Ящишин сделал призыв к Карпатам и рассказал о тренерских назначениях

15:30 44 Читати українською
"Перестать ныть и собраться", – Ящишин сделал призыв к Карпатам и рассказал о тренерских назначениях
Ростислав Ящишин / соцсети

Директор Карпат Ростислав Ящишин сообщил, кто будет ассистентом Александра Чижевского в остатке сезона 2018/19 и сделал громкий призыв.

"У нас был выбор из разных тренеров, но остановились на Александре Чижевском. Он знает всю ситуацию, знает возможности всех игроков. И он, как воспитанник и патриот Карпат, четко понимает, что угрожает команде. Артем Федецкий? Когда он вернулся в первую команду, он уже помогал тренеру – на поле, в раздевалке.

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Сейчас он будет помогать Чижевскому. Он готов к этому. Это даже не должность, а понимание, что абсолютно все в Карпатах должны собраться, перестать ныть, взяться за дело и довести его до конца", – сказал Ящишин Футбол NEWS.

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Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты Ростислав Ящишин Александр Чижевский Александр Чижевский
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