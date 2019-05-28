toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Перестати скиглити та зібратись", – Ящишин зробив заклик до Карпат і розповів про тренерські призначення

15:30 625 Читать на русском
"Перестати скиглити та зібратись", – Ящишин зробив заклик до Карпат і розповів про тренерські призначення
Ростислав Ящишин / соцмережі

Директор Карпат Ростислав Ящишин повідомив, хто буде асистентом Олександра Чижевського у решті сезону 2018/19 і зробив гучний заклик.

"У нас був вибір з різних тренерів, але зупинилися на Олександрі Чижевському. Він знає всю ситуацію, знає можливості всіх гравців. І він, як вихованець і патріот Карпат, чітко розуміє, що загрожує команді. Артем Федецький? Коли він повернувся в першу команду, він уже допомагав тренеру – на полі, в роздягальні.

Карпати офіційно прийняли відставку Фабрі

Зараз він буде допомагати Чижевському. Він готовий до цього. Це навіть не посада, а розуміння, що абсолютно всі в Карпатах повинні зібратися, перестати скиглити, взятися за справу і довести її до кінця", – сказав Ящишин Футбол NEWS.

Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ

blog_ava
Астон Вілла вийшла в АПЛ – капітан команди грав у знищених бутсах, яких не носять навіть у селі
12:13
4653
Теги
Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати Ростислав Ящишин Олександр Чижевський Олександр Чижевський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
9
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук