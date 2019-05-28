"Перестати скиглити та зібратись", – Ящишин зробив заклик до Карпат і розповів про тренерські призначення

Директор Карпат Ростислав Ящишин повідомив, хто буде асистентом Олександра Чижевського у решті сезону 2018/19 і зробив гучний заклик.

"У нас був вибір з різних тренерів, але зупинилися на Олександрі Чижевському. Він знає всю ситуацію, знає можливості всіх гравців. І він, як вихованець і патріот Карпат, чітко розуміє, що загрожує команді. Артем Федецький? Коли він повернувся в першу команду, він уже допомагав тренеру – на полі, в роздягальні.

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Зараз він буде допомагати Чижевському. Він готовий до цього. Це навіть не посада, а розуміння, що абсолютно всі в Карпатах повинні зібратися, перестати скиглити, взятися за справу і довести її до кінця", – сказав Ящишин Футбол NEWS.

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