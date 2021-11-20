"Мы переживаем самый важный момент в истории Реала и футбола в целом. И в это время я принимаю новый мандат со всей ответственностью, осознавая, что впереди есть большие вызовы. Пандемия изменила все. Ее последствия были разрушительными и продолжают быть такими.

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Единство членов клуба – наша величайшая сила, которая позволила нам иметь прочную институциональную стабильность, которая привела нас к тому, кем мы являемся: Реал – самый любимый и замечательный клуб мира", – цитирует Переса сайт Реала.

Сосиос – это болельщики, которые являются частью клуба. Они официально зарегистрированы и имеют соответствующие документы. Они влияют на процессы в клубе и имеют свои обязанности. К примеру, ежегодные взносы.

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