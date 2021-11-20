Перес виступив перед сосіос Реала
Президент Реала Флорентіно Перес виступив на Генеральній асамблеї сосіос мадридського клубу.
"Ми переживаємо найважливіший момент в історії Реалу та футболу загалом. І в цей час я приймаю новий мандат з усією відповідальністю, усвідомлюючи, що попереду є великі виклики. Пандемія змінила все. Її наслідки були руйнівними та продовжують бути такими.
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Єдність членів клубу – наша найбільша сила, яка дозволила нам мати міцну інституційну стабільність, яка призвела нас до того, ким ми є: Реал – найулюбленіший і найчудовіший клуб світу", – цитує Переса сайт Реала.
Сосіос – це вболівальники, які є частиною клубу. Вони офіційно зареєстровані та мають відповідні документи. Вони впливають на процеси у клубі та мають свої обов'язки. Наприклад, щорічні внески.
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