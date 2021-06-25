"Я прекрасно знаю, чего хотят болельщики: чтобы у нас играли лучшие. Моя политика такова – в нашей команде опытные игроки сочетаются с молодежью.

Мбаппе заморозил решение о будущем – форвард объявил свои условия ПСЖ

Нам нужно обновить команду, и мы стремимся к этому. Я не хочу говорить о других игроках, не из Мадрида, потому что это неуважение. Но я уверен, что те, кого я и болельщики считают лучшими, придут к нам. Мбаппе, конечно, один из лучших в мире, но он не в Мадриде", – цитирует Флорентино Переса AS.

Напомним, действующий контракт 22-летнего Килиана с ПСЖ завершается летом 2022-го и стороны пока не пришли к согласию о продолжении сотрудничества. Ранее стало известно, что французским форвардом интересуется Реал, Бавария и Ливерпуль.

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