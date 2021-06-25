"Я чудово знаю, чого хочуть вболівальники: щоб у нас грали найкращі. Моя політика така – у нашій команді досвідчені гравці поєднуються з молоддю.

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Нам треба оновити команду, і ми прагнемо до цього. Я не хочу говорити про інших гравців, не з Мадриду, бо це неповага. Але я впевнений, що ті, кого я і вболівальники вважають найкращими, прийдуть до нас. Мбаппе, звичайно, один із найкращих в світі, але він не в Мадриді", – цитує Флорентіно Переса AS.

Нагадаємо, чинний контракт 22-річного Кіліана з ПСЖ завершується влітку 2022-го і сторони поки не дійшли згоди щодо продовження співпраці. Раніше стало відомо, що французьким форвардом цікавиться Реал, Баварія та Ліверпуль.

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