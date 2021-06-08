Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не намерен отвлекаться от сборной Франции на ближайший месяц.

Килиан Мбаппе примет окончательное решение относительно своего будущего после Евро-2020, сообщает Le Parisien.

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Также 22-летний форвард требовал у руководства парижан гарантий на существенное усиление состава команды, если Килиан продлит контракт с французским грандом. На клубном уровне главной целью Мбаппе остается победа в Лиге чемпионов, и он не видит перспектив на этот трофей с нынешним составом ПСЖ.

Напомним, на Евро-2020 Франция попала в группу смерти вместе с Германией, Португалией и Венгрией.

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