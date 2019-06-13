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Перес прокомментировал приобретение Азара – президент Реала в восторге от новичка

21:28 124 Читати українською
Перес прокомментировал приобретение Азара – президент Реала в восторге от новичка
Флорентино Перес и Эден Азар / Marca

Флорентино Перес выступил на официальной презентации Эдена Азара в Мадриде.

"Эден, отцы и братья Эдена, добро пожаловать на Бернабеу. Дорогие болельщики, это особый день для нашего клуба и тех, кто его любит. Реал приобрел особенного игрока, и у нас невероятные чувства.

Официальная презентация Азара в статусе игрока Реала – LIVE

Мы Реал Мадрид, мы хотим больше титулов, больше успеха, мы всегда будем побеждать. Чтобы делать это, нам нужна зрелищная команда и невероятный тренер, который нас поведет.

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Добро пожаловать, Эден Азар. Это твоя мечта, и она стала реальностью. Теперь это твой дом", – цитирует Переса официальный твиттер Реала.

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Трансферы Трансферы Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар Испания Флорентино Перес
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