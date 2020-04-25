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"Перес признался мне, что мечтает подписать Неймара", – агент звездного форварда назвал окончательную цену на бразильца

21:50 74 Читати українською
"Перес признался мне, что мечтает подписать Неймара", – агент звездного форварда назвал окончательную цену на бразильца
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес / Фото AS

Вагнер Рибейро, представляющий интересы нападающего ПСЖ Неймара, рассказал громкие детали относительно потенциального трансфера своего клиента.

"Я летал в Мадрид несколько раз, потому что у Флорентино была мечта подписать Неймара. В прошлом году, в мае, я тоже был в его офисе, и даже тогда он сказал, что по-прежнему мечтает заполучить Неймара.

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Неймар не пошел никуда прошлым летом, так как на него не была установлена ​​цена. ПСЖ мог попросить и 500 млн евро. Не было какой-то определенной стоимости, потому что у него длительный контракт. Но в этом сезоне у него есть цена, установленная ФИФА. Это определенный процент от 222 млн евро, которые ранее были заплачены Барсе. Сегодня Неймар будет стоить 164 млн евро", – цитирует агента ESPN.

Напомним, прошлым летом Неймар просил руководство ПСЖ продать его в Барселону, но трансфер так и не состоялся.

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Трансферы Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы Реал Мадрид Вагнер Рибейро Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентино Перес
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