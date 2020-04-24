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Барселона не сможет приобрести Неймара и Лаутаро, – Тебас

24 апреля 22:47 57 Читати українською
Барселона не сможет приобрести Неймара и Лаутаро, – Тебас
Хавьер Тебас / фото с открытых источников

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал вероятность перехода в Барселону одного из звездных нападающих.

Функционер убежден, что эра космических трансферов прошла, поэтому Барселона не сможет найти сумму, которую требуют за своих игроков ПСЖ и миланский Интер.

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"Это неправда, что Барса ведет переговоры о трансферах. Нет никаких переговоров. Клуб сейчас больше думает о возобновлении сезона, а не о подписаниях. Теперь будет больше обменов, но сейчас все остановлено. Неймар и Лаутаро – я был удивлен. Нет, Барсе не по силам это осуществить, как и всем другим клубам", – цитирует Тебаса AS.

Напомним, в последнее время испанская пресса активно пишет о возможном переходе в Барселону нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, якобы каталонцы ищут разные варианты осуществить этот переход. Также "сине-гранатовые" не отказываются от мечты вернуть на Камп Ноу бразильца Неймара.

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