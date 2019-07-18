Перес отговаривает Зидана от покупки Погба, – ESPN

Трансфер Поля Погба в мадридский Реал находится под угрозой.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес сообщил тренеру команды Зинедину Зидану, что подписать 26-летнего француза этим летом будет очень трудно, сообщает ESPN.

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Во время трансферной совещания на базе Реала в Монреале, Зидан попросил Переса, а также генерального директора Хосе Анхеля Санчеса сделать еще одну попытку подписать Погба.

Тренеру ответили, что из-за расходов в размере более 300 млн евро на новых игроков, еще одну крупную сделку осуществить невозможно.

Отмечается, что финансовое положение Реала может улучшиться в случае продажи Гарета Бэйла, однако валлиец намерен остаться в Мадриде.

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