toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ ДИНАМО

Перес відмовляє Зідана від купівлі Погба, – ESPN

17:13 313 Читать на русском
Перес відмовляє Зідана від купівлі Погба, – ESPN
Поль Погба / Reuters

Трансфер Поля Погба в мадридський Реал перебуває під загрозою.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес повідомив тренеру команди Зінедіну Зідану, що підписати 26-річного француза цього літа буде дуже важко, повідомляє ESPN.

Манчестер Юнайтед підняв ціну на Погба до 200 млн євро – в цьому винен Райола

Під час трансферної наради на базі Реала в Монреалі, Зідан попросив Переса, а також генерального директора Хосе Анхеля Санчеса зробити ще одну спробу підписати Погба.

Тренеру відповіли, що через витрати в розмірі понад 300 млн євро на нових гравців ще одну велику угоду здійснити неможливо.

Зазначається, що фінансове становище Реала може покращитися у випадку продажу Гарета Бейла, однак валлієць має намір залишитися в Мадриді.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

blog_ava
"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з Ляшком
12:00
5535
Теги
Іспанія Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Трансфери Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
36
хв
Динамо Мінськ
19:30
Лієпая
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук