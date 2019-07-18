Перес відмовляє Зідана від купівлі Погба, – ESPN

Трансфер Поля Погба в мадридський Реал перебуває під загрозою.
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес повідомив тренеру команди Зінедіну Зідану, що підписати 26-річного француза цього літа буде дуже важко, повідомляє ESPN.
Манчестер Юнайтед підняв ціну на Погба до 200 млн євро – в цьому винен Райола
Під час трансферної наради на базі Реала в Монреалі, Зідан попросив Переса, а також генерального директора Хосе Анхеля Санчеса зробити ще одну спробу підписати Погба.
Тренеру відповіли, що через витрати в розмірі понад 300 млн євро на нових гравців ще одну велику угоду здійснити неможливо.
Зазначається, що фінансове становище Реала може покращитися у випадку продажу Гарета Бейла, однак валлієць має намір залишитися в Мадриді.
Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною