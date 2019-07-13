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Манчестер Юнайтед поднял цену на Погба до 200 млн евро – в этом виноват Райола

15:01 74 Читати українською
Манчестер Юнайтед поднял цену на Погба до 200 млн евро – в этом виноват Райола
Поль Погба и Мино Райола / Фото из открытых источников

Мино Райола, представляющий интересы полузащитника МЮ Поля Погба, ухудшил положение своего клиента.

Руководство Манчестер Юнайтед решило обновить ценник на Поля Погба. Теперь для подписания звездного француза потенциальный покупатель вынужден будет выложить 200 млн евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Mirror.

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В лагере манкунианцев возмущены заявлениями Райолы, который убеждал, что МЮ давно известно о желании Погба сменить клуб и сам агент не видит в этом никаких противоречий.

По информации СМИ, единственным претендентом на Поля остается Реал, но мадридцы не намерены платить за хавбека больше 130 млн евро.

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