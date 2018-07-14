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Перехід Роналду в Ювентус не вирішить проблем португальця з податковою Іспанії

12:06 17 Читать на русском
Перехід Роналду в Ювентус не вирішить проблем португальця з податковою Іспанії
Кріштіану Роналду / фото: ФІФА

Новачок Ювентуса Кріштіану Роналду досі не вирішив своїх проблем з іспанською податковою та надалі ризикує отримати серйозні санкції.

Кріштіану Роналду досі ризикує отримати навіть тюремний термін за фінансові махінації. Про це заявив Хосе Марія Молінедо – генеральний секретар іспанської податкової служби.

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"Перехід в Ювентус не допоможе проблемі Роналду з податковою владою Іспанії. Навіть в Італії ми можемо отримати ордер на його арешт. Адвокати Роналду продовжать захист свого клієнта в іспанських судах. Для цієї справи також існує Європейський суд", – цитує посадовця Marca.

Нагадаємо, Роналду звинувачується у несплаті податків на суму близько 15 млн євро. Раніше повідомлялось, що португалець заплатить штраф.

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