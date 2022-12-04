На пути к трансферу хавбека Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского в Тоттенхэм становится третья сторона.

Лондонский клуб с лета ведет переговоры о переезде украинца из Италии. Когда казалось, что стороны очень близки к трансферу, переговоры приостановились, сообщает Il Giorno .

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Дело в том, что прокуратура Турина начала расследование рыночных операций Ювентуса и деятельности Фабио Паратичи, который сейчас является спортивным директором "шпор" , а ранее работал в итальянском гранде. Сейчас соглашение относительно Малиновского выглядит более невозможным, чем возможным. Все из-за дела Паратичи. Весьма вероятен сценарий, что украинец останется в Бергамо до конца сезона.

Аталанта оценивала Руслана в 16-18 миллионов евро. Переговоры между клубами были достаточно сложными. Хавбек сборной Украины хотел нового вызова в карьере, ведь потерял доверие Джан Пьеро Гасперини и стал игроком ротации: 18 неполных матчей, 2 гола и столько же ассистов в этом сезоне.