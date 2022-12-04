Лондонський клуб з літа веде перемовини про переїзд українця з Італії. Коли здавалось, що сторони дуже близькі до трансферу, переговори призупинились, повідомляє Il Giorno.

"Маліновський був би ідеальним": українця бачать у найкращому клубі Серії А, але є проблема

Річ у тім, що прокуратура Турина розпочала розслідування щодо ринкових операцій Ювентуса та діяльності Фабіо Паратічі, який зараз є спортивним директором "шпор", а раніше працював в італійському гранді. Наразі угода щодо Маліновського виглядає більше неможливою, аніж можливою. Все через справу Паратічі. Доволі ймовірним є сценарій, що українець залишиться в Бергамо до кінця сезону.

Аталанта оцінювала Руслана у 16-18 мільйонів євро. Перемовини між клубами були доволі складними. Хавбек збірної України хотів нового виклику в кар'єрі, адже втратив довіру Джан П'єро Гасперіні й став гравцем ротації: 18 неповних матчів, 2 голи та стільки ж асистів у поточній кампанії.

Новий клуб для Маліновського – куди українцю тікати від "невдячного" Гасперіні