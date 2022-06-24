Сага с переходом Игора Йовичевича из днепровского в донецкий клуб продолжает набирать обороты.

48-летний хорват почти наверняка станет следующим главным тренером Шахтера. Уже звучала информация , что специалист может достаться "горнякам" совершенно бесплатно из-за поправок ФИФА, согласно которым контракты легионеров (игроков и тренеров) с украинскими клубами будут приостановлены на год.

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СК Днепр-1 не слишком устраивает такой сценарий, ведь "спортклубовцы" хотели бы получить финансовую выгоду от прощания с Йовичевичем. Именно поэтому руководство днепрян надеется, что Шахтер не будет делат таким образом и все же выплатит определенную компенсацию за Игора, утверждает Sport Arena .

Напомним, инициатором приглашения Йовичевича в лагерь дончан выступил Дарио Срна. Сейчас же главным тренером Шахтера официально остается Роберто Де Дзерби, назначение которого тоже лоббировал хорват.

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