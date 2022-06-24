СК Днепр-1 подыскал двух тренеров на замену Йовичевичу, которого сватают в Шахтер
Днепряне активизировались в поисках специалистов на тренерское кресло на фоне слухов о переходе Игора Йовичевича в Шахтер. Есть два претендента.
"Спортклубовцы" могут предложить должность главного тренера украинцу Дмитрию Михайленко или испанцу Висенте Гомесу, утверждает Sport Arena.
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Михайленко уже работал в Днепре. Пройдя путь из Второй лиги в УПЛ, он покинул команду в сентябре 2020-го. Последним местом его работы был кипрский Пафос. Недавно Дмитрий получил предложение от неназванного клуба, но отклонил его.
Гомес тоже известен работой в Украине. Он входил в тренерский штаб Сергея Реброва в Динамо и возглавлял донецкий Олимпик. В марте этого года он покинул азербайджанский Сабах.
Вопрос о новом наставнике, если Игорь Йовичевич все же уйдет в Шахтер, СК Днепр-1 хочет решить как можно быстрее, ведь подготовка к новому сезону стартует на следующей неделе.
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