Переход Ярмоленко в Вест Хэм попал в десятку самых нелепых трансферов лета-2018 по версии FourFourTwo

Трансфер Андрея Ярмоленко из дортмундской Боруссии в Вест Хэм подвергся критике со стороны автора FFT.

Издание FourFourTwo выделило 10 самых нелепых трансферов этого лета. В этой отрицательной подборке нашлось место переходу Андрея Ярмоленко в Вест Хэм.

"На момент трансфера все выглядело достаточно привлекательно. Возможно, этим приобретением Вест Хэм даже заявил о своих серьезных намерениях. Впрочем, более реально, что "молотобойцы" подписали игрока на основе старых заслуг.

Ярмоленко был выдающимся футболистом 3 года назад. Именно тогда он должен был покинуть Украину и перейти в большой испанский, английский или немецкий клуб. Однако его трансфер в Боруссию случился слишком поздно. Об этом свидетельствуют слабые выступления за "шмелей" и скорый уход из Дортмунда.

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Больше всего беспокоит то, что левоногий 28-летний украинец наиболее эффективен в роли правого вингера, а на эту позицию лондонцы впоследствии приобрели Фелипе Андерсона. Вест Хэм заполучил громкое имя, но этот игрок, похоже, находится уже на спаде", – пишет журналист FFT Джон Крэбб.

Еще 9 трансферных фэйлов по версии издания:

Хавьер Пасторе (Рома – ПСЖ). Один из худших трансферов Мончи. Как можно было предложить 29-летнему игроку, который давно не впечатляет, контракт на 5 лет? Со стороны ПСЖ это был прекрасный ход для решения проблем финансового фэйр-плей.

Джо Харт (Манчестер Сити – Бернли). Пускай Ник Поуп и Том Хитон травмированы, но Бернли также имеет Андерса Линдегора и Адама Лездинса. Этой команде точно нужен высокооплачиваемый голкипер, который в последние годы только регрессирует?

Тоттенхэм и отсутствие трансферов. "Шпоры" не приобрели вообще никого – первый клуб без трансферов в летнее трансферное окно. Даниэль Леви вскоре пожалеет об экономии из-за строительства стадиона.

Саломон Рондон (Вест Бромвич – Ньюкасл). Рафаэлю Бенитесу нужен сильный нападающий еще с начала прошлого сезона, но скупой Майк Эшли согласился только на аренду посредственного форварда.

Паулинью (Барселона – Гуанчжоу Эвергранд). Бразильский хавбек пришел в Барселону, помог ей выиграть Примеру, постарел на год, а потом вернулся в Китай (аренда с обязательным выкупом). Каталонцы еще и "наварилися" на Паулинью, а вот резоны Гуанчжоу в таких решениях понять трудно.

Джек Уилшир (свободным агентом в Вест Хэм). Время Уилшира прошло, "молотобойцы" подписали игрока, который очень подвержен травмам. Статус свободного агента не спасает ситуацию для Вест Хэма.

Адама Траоре (Мидлсбро – Вулверхэмптон). 20 миллионов фунтов за футболиста, который провел только один приличный сезон, к тому же, на уровне Чемпионшипа. Это слишком. Траоре является одним из самых быстрых форвардов в Англии, но "волки" явно переплатили.

Ришарлисон (Уотфорд – Эвертон). 21-летний бразилец в целом может стоить "ирискам" 50 миллионов фунтов – огромные деньги. Их нужно вкладывать в надежные активы, а не молодого игрока. Если он не заиграет на Гудисон Парк, это будет катастрофа.

Леонардо Бонуччи (Милан – Ювентус). Прошлым летом Юве провернул идеальный трансфер, неплохо заработав на возрастном игроке. Но зачем туринцы сейчас его вернули, когда в центре обороны прогрессирует Даниэле Ругани? Сантименты, не больше.

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