toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Переход Ярмоленко в Вест Хэм попал в десятку самых нелепых трансферов лета-2018 по версии FourFourTwo

12:20 231 Читати українською
Переход Ярмоленко в Вест Хэм попал в десятку самых нелепых трансферов лета-2018 по версии FourFourTwo
Андрей Ярмоленко / Twitter

Трансфер Андрея Ярмоленко из дортмундской Боруссии в Вест Хэм подвергся критике со стороны автора FFT.

Издание FourFourTwo выделило 10 самых нелепых трансферов этого лета. В этой отрицательной подборке нашлось место переходу Андрея Ярмоленко в Вест Хэм.

"На момент трансфера все выглядело достаточно привлекательно. Возможно, этим приобретением Вест Хэм даже заявил о своих серьезных намерениях. Впрочем, более реально, что "молотобойцы" подписали игрока на основе старых заслуг.

Ярмоленко был выдающимся футболистом 3 года назад. Именно тогда он должен был покинуть Украину и перейти в большой испанский, английский или немецкий клуб. Однако его трансфер в Боруссию случился слишком поздно. Об этом свидетельствуют слабые выступления за "шмелей" и скорый уход из Дортмунда.

Ярмоленко, Фред и еще 5 игроков АПЛ, которые выступали в украинском чемпионате. Что их ждет в новом сезоне

Больше всего беспокоит то, что левоногий 28-летний украинец наиболее эффективен в роли правого вингера, а на эту позицию лондонцы впоследствии приобрели Фелипе Андерсона. Вест Хэм заполучил громкое имя, но этот игрок, похоже, находится уже на спаде", – пишет журналист FFT Джон Крэбб.

Еще 9 трансферных фэйлов по версии издания:

Хавьер Пасторе (Рома – ПСЖ). Один из худших трансферов Мончи. Как можно было предложить 29-летнему игроку, который давно не впечатляет, контракт на 5 лет? Со стороны ПСЖ это был прекрасный ход для решения проблем финансового фэйр-плей.

Джо Харт (Манчестер Сити – Бернли). Пускай Ник Поуп и Том Хитон травмированы, но Бернли также имеет Андерса Линдегора и Адама Лездинса. Этой команде точно нужен высокооплачиваемый голкипер, который в последние годы только регрессирует?

Тоттенхэм и отсутствие трансферов. "Шпоры" не приобрели вообще никого – первый клуб без трансферов в летнее трансферное окно. Даниэль Леви вскоре пожалеет об экономии из-за строительства стадиона.

Саломон Рондон (Вест Бромвич – Ньюкасл). Рафаэлю Бенитесу нужен сильный нападающий еще с начала прошлого сезона, но скупой Майк Эшли согласился только на аренду посредственного форварда.

Паулинью (Барселона – Гуанчжоу Эвергранд). Бразильский хавбек пришел в Барселону, помог ей выиграть Примеру, постарел на год, а потом вернулся в Китай (аренда с обязательным выкупом). Каталонцы еще и "наварилися" на Паулинью, а вот резоны Гуанчжоу в таких решениях понять трудно.

Джек Уилшир (свободным агентом в Вест Хэм). Время Уилшира прошло, "молотобойцы" подписали игрока, который очень подвержен травмам. Статус свободного агента не спасает ситуацию для Вест Хэма.

Адама Траоре (Мидлсбро – Вулверхэмптон). 20 миллионов фунтов за футболиста, который провел только один приличный сезон, к тому же, на уровне Чемпионшипа. Это слишком. Траоре является одним из самых быстрых форвардов в Англии, но "волки" явно переплатили.

Ришарлисон (Уотфорд – Эвертон). 21-летний бразилец в целом может стоить "ирискам" 50 миллионов фунтов – огромные деньги. Их нужно вкладывать в надежные активы, а не молодого игрока. Если он не заиграет на Гудисон Парк, это будет катастрофа.

Леонардо Бонуччи (Милан – Ювентус). Прошлым летом Юве провернул идеальный трансфер, неплохо заработав на возрастном игроке. Но зачем туринцы сейчас его вернули, когда в центре обороны прогрессирует Даниэле Ругани? Сантименты, не больше.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

Теги
Англия Статьи Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе Хосе Паулинью Хосе Паулинью Тоттенхэм Тоттенхэм Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Джек Уилшир Джек Уилшир Джо Харт Джо Харт Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Супряга официально стал игроком Динамо
    Україна — 10 авг1444 Супряга официально стал игроком Динамо
1
час
:
7
мин
Ньюкасл
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук