Переход Буэно в Динамо может сорваться из-за Дерлиса Гонсалеса

Полузащитник Сантоса Витор Буэно может остаться в Бразилии.

Динамо и Сантос не могут согласовать сумму компенсации за аренду полузащитника бразильского клуба Витора Буэно, сообщает Lance.com.br.

Сантос во время переговоров об аренде полузащитника Динамо Дерлиса Гонсалеса предложил отдать в обратном направлении своего футболиста Витора Буэно, чтобы не платить компенсацию "бело-синим" за аренду парагвайца.

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Однако, переговоры между Гонсалесом и Сантосом зашли в тупик и потенциальный переход Буэно в киевское Динамо находится на грани срыва, ведь в такой ситуации руководство бразильского клуба требует от киевлян 500 тысяч евро за годовую аренду Буэно.

Более того, Сантос хочет, чтобы сумма потенциальной продажи футболиста после аренды составила 10 млн евро. Динамовцы платить такие деньги пока не готовы.

К слову, ранее сообщалось, что Витор Буэно уже вылетел в Киев для подписания контракта с Динамо.

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