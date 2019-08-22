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Переход Алексиса Санчеса в Интер под угрозой срыва, а МЮ может выплатить ему 40 млн евро зарплаты даже после продажи

10:06 78 Читати українською
Переход Алексиса Санчеса в Интер под угрозой срыва, а МЮ может выплатить ему 40 млн евро зарплаты даже после продажи
Алексис Санчес / AFP

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес идеально застрахован от потери заработков. Не играть в Англии или играть в Италии – на счет все равно будет поступать космическая сумма.

Интер заинтересован в аренде Алексиса Санчеса из Манчестер Юнайтед, однако большой проблемой для итальянцев станет зарплата форварда – 390 тысяч фунтов в неделю. Клуб Серии А готов покрыть лишь половину этой суммы, что не устраивает Юнайтед, информирует надежный Саймон Стоун из BBC.

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Daily Mail выкатил сегодня свой инсайд. Его не стоит воспринимать очень серьезно хотя бы из-за неточных цифр по зарплате Санчеса, но вот главное от "желтого издания":

– Интер пытается арендовать Алексиса на год.

– Следующим летом итальянцы будут иметь право полноценного выкупа за фиксированную сумму в 15 миллионов фунтов.

– Интер готов платить Санчесу только 150 тысяч фунтов в неделю. Остальную сумму, которая компенсирует его потери по нынешнему контракту с МЮ за 2 года (Алексис зарабатывает в Англии якобы 500 тысяч фунтов в неделю, контракт до лета 2022-го), должны доплачивать сами "дьяволы".

То есть, если Интер выкупит его летом 2020-го, за 2 года МЮ отдаст Санчесу, который будет играть за другой клуб, 36 млн фунтов (40 млн евро).

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