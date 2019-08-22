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Перехід Алексіса Санчеса в Інтер під загрозою зриву, а МЮ може виплатити йому 40 млн євро зарплати навіть після продажу

09:58 432 Читать на русском
Перехід Алексіса Санчеса в Інтер під загрозою зриву, а МЮ може виплатити йому 40 млн євро зарплати навіть після продажу
Алексіс Санчес / AFP

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес ідеально застрахований від втрати заробітків. Не грати в Англії чи грати в Італії – на рахунок все одно надходитиме космічна сума.

Інтер зацікавлений в оренді Алексіса Санчеса з Манчестер Юнайтед, однак великою проблемою для італійців стане зарплата форварда – 390 тисяч фунтів на тиждень. Клуб Серії А готовий покрити лише половину цієї суми, що не влаштовує Юнайтед, інформує надійний Саймон Стоун з BBC.

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Daily Mail викотив сьогодні свій інсайд. Його не варто сприймати дуже серйозно хоча б через неточні цифри щодо зарплатні Санчеса, але ось головне від "жовтого видання":

– Інтер намагається орендувати Алексіса на рік.

– Наступного літа італійці матимуть право постійного викупу за фіксовану суму в 15 мільйонів фунтів.

– Інтер готовий платити Санчесу тільки 150 тисяч фунтів на тиждень. Іншу суму, яка компенсує його втрати по нинішньому контракту з МЮ за 2 роки (Алексіс заробляє в Англії нібито 500 тисяч фунтів на тиждень, контракт до літа 2022-го), повинні доплачувати самі "дияволи".

Тобто, якщо Інтер викупить його влітку 2020-го, за 2 роки МЮ віддасть Санчесу, який гратиме за інший клуб, 36 млн фунтів (40 млн євро).

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