"Клубы им интересуются", – Сульшер подтвердил возможность ухода Санчеса

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возможный трансфер Алексиса Санчеса.

"До закрытия трансферного окна осталось несколько недель, поэтому такая возможность существует. Клубы проявляют интерес к Алексису. Посмотрим, что будет дальше", – цитирует Сульшера Sky Sports.

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Напомним, главным претендентом на чилийского нападающего является Интер. Итальянский клуб готов взять форварда в аренду с правом выкупа за 15 млн евро.

Заметим, что накануне Манчестер Юнайтед не смог победить Вулверхэмптон во 2 туре АПЛ (1:1). Санчес не попал в заявку на матч.

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