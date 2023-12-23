Президент Зари повесил сумасшедший ценник на главную звезду луганчан – он обошелся клубу в 10 раз дешевле
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, сколько луганский клуб хочет заработать на трансфере Эдуардо Герреро.
"Герреро, по нашей информации, был приобретен Геллером за 400 тысяч долларов. По моим данным, по Герреро стоит коэффициент х10, то есть президент Зари хочет получить за панамца около 4 миллионов – это такая цена, когда уже нервы начнут дрожать.
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У Герреро есть предложение из-за рубежа и клуб, о котором я слышал и они конкретно хотят его – это шведский Мальме. Я понимаю так, что по сравнению с Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного (база Зари, которая находится в Киеве, – прим.), это другой уровень цивилизации.
Есть заинтересованность к Герреро и у Полесья. Если житомирцы хотят получить форварда, готовы платить такие деньги, то надо будет привезти его в Житомир и показать ту презентацию, которую показывали нам (новый стадион и инфраструктура, – прим.). Возможно, у него затрепещут нервы и он останется в Украине", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, Герреро был арендован Зарей у Маккаби Тель-Авив в феврале 2023 года, а летом выкуплен у израильтян. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел в составе "мужиков" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с Зарей действует до 30 июня 2027 года, а Transfrmarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
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