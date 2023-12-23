"Герреро, по нашей информации, был приобретен Геллером за 400 тысяч долларов. По моим данным, по Герреро стоит коэффициент х10, то есть президент Зари хочет получить за панамца около 4 миллионов – это такая цена, когда уже нервы начнут дрожать.

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У Герреро есть предложение из-за рубежа и клуб, о котором я слышал и они конкретно хотят его – это шведский Мальме. Я понимаю так, что по сравнению с Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного (база Зари, которая находится в Киеве, – прим.), это другой уровень цивилизации.

Есть заинтересованность к Герреро и у Полесья. Если житомирцы хотят получить форварда, готовы платить такие деньги, то надо будет привезти его в Житомир и показать ту презентацию, которую показывали нам (новый стадион и инфраструктура, – прим.). Возможно, у него затрепещут нервы и он останется в Украине", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Герреро был арендован Зарей у Маккаби Тель-Авив в феврале 2023 года, а летом выкуплен у израильтян. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел в составе "мужиков" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с Зарей действует до 30 июня 2027 года, а Transfrmarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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