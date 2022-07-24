Интер пытается вытащить из ПСЖ как можно больше денег за Милана Шкриняра, хотя в случае провала переговоров не расстроится.

Переговоры ПСЖ с Интером по трансферу Милана Шкриняра зашли в тупик. Согласно информации L’Equipe, у французов остаётся мало шансов на подписание словацкого защитника.

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Парижане вступили в переговоры с миланцами несколько недель назад, предложив 55 миллионов евро. Потенциально в сумму трансфера могли быть включены Юлиан Дракслер или Арно Калимуендо, однако Интер требует за Шкриняра 70 миллионов евро – итальянцам необходимо улучшить финансовый баланс и приобрести замену словацкому центрбеку. Парижане, в свою очередь, отказываются столько платить за футболиста, контракт которого истекает через год.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта на встрече с ультрас заявил, что Шкриняр не будет продан. Сообщается, что с 27-летним словаком ведутся переговоры по продлению контракта на 5 лет. ПСЖ надеется, что еще сможет договориться с Интером, однако позиция миланцев вряд ли изменится.

Этим летом ПСЖ определил Джанлуку Скамакку, Ренату Санчеша и Милана Шкриняра в качестве приоритетных целей на трансферном рынке. Итальянский нападающий уже перешел в Вест Хэм, а португальский хавбек все ещё остаётся в Лилле.

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