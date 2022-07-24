Інтер намагається витягнути з ПСЖ якомого більше грошей за Мілана Шкріняра, хоча в разі провалу перемовин не засмутиться.

Перемовини ПСЖ з Інтером щодо трансферу Мілана Шкріняра зайшли у глухий кут. Згідно з інформацією L’Equipe, у французів залишається обмаль шансів на підписання словацького захисника.

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Парижани вступили у перемовини з міланцями кілька тижнів тому, запропонувавши 55 мільйонів євро. Потенційно в суму трансферу могли бути включені Юліан Дракслер або Арно Калімуендо, однак Інтер вимагає за Шкріняра 70 мільйонів євро – італійцям необхідно покращити фінансовий баланс і придбати заміну словацькому центрбеку. Парижани, своєю чергою, відмовляються стільки платити за футболіста, контракт якого спливає через рік.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта на зустрічі з ультрас минулого тижня заявив, що Шкріняр не буде проданий. Повідомляється, що з 27-річним словаком ведуться перемовини щодо продовження контракту на 5 років. ПСЖ зберігає надію, що ще зможе домовитись з Інтером, однак позиція міланців навряд чи зміниться.

Цього літа ПСЖ визначив Джанлуку Скамакку, Ренату Санчеша та Мілана Шкріняра в якості пріоритетних цілей на трансферному ринку. Італійський нападник вже перейшов у Вест Хем, а португальський хавбек досі залишається в Ліллі.

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