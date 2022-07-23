Новый главный тренер ПСЖ – Кристоф Гальтье – сообщил, что рассчитывает на Кейлора Наваса в новом сезоне, однако статус костариканца в команде изменится. Ему гарантирована роль "второго номера".

Навас приютил у себя дома 30 украинских беженцев – его жена готовит им есть

"В начале сезона я был откровенен с голкиперами. Я не хочу ротаций в этом сезоне. Я буду работать с основным и запасным вратарем. Навас знает, что я рассчитываю на него в качестве запасного. Я знаю, что в глубине души он очень разочарован" , – передает слова Гальтье издание AS.

Напомним, что Кристоф Гальтье возглавил ПСЖ после увольнения Маурисио Почеттино. Кейлору Навасу позволили сыграть в матче против Урава Ред Даймондс на сборах, но статус основного голкипера остается за Доннаруммой.

ПСЖ разгромил очередных японцев на собрании – Мбаппе показал 2 роскошных финта в голевой атаке