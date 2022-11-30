"В феврале мы были на предсезонке в Турции. Слухи о войне уже распространялись. Мы готовились к старту чемпионата и сыграли два товарищеских матча. Отыграли в субботу, а в воскресенье вылетели обратно в Украину.

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В четверг, 24 февраля, началась война. Все было очень запутано. Никто не знал, что делать, в том числе клуб. Мы спрятались в безопасном месте и ждали, пока кто-нибудь придет нам на помощь. У нас не было вариантов, как покинуть страну. Мы не могли оставаться там, в этой ситуации, когда никто не знал, что произойдет. Я уехал на третий день войны. Некоторые люди оставались дольше. Эту ситуацию сложно объяснить.

Мы вернулись в Бразилию, в Ивинхему и Анжелику, в два соседних города. Я переехал на свою ферму, где решил перезарядиться после всего, через что мы прошли. Я думаю, что природа имеет силу, чтобы сделать нас лучше. Я остался там со своей семьей, и мы проводили время вместе, пытаясь забыть, через что мы прошли. Я немного изолировал себя, не разговаривал со многими людьми", – цитирует Исмаили официальный сайт Лилля.

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