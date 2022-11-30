"У лютому ми були на передсезонці в Туреччині. Чутки про війну вже ширилися. Ми готувалися до старту чемпіонату та зіграли два товариських матчі. Відіграли у суботу, а в неділю вилетіли назад до України.

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У четвер, 24 лютого, розпочалася війна. Все було дуже заплутано. Ніхто не знав, що робити, зокрема клуб. Ми сховалися в безпечному місці і чекали, поки хтось прийде нам на допомогу. У нас не було варіантів, як покинути країну. Ми не могли залишатися там, у цій ситуації, коли ніхто не знав, що станеться. Я виїхав на третій день війни. Деякі люди залишалися довше. Цю ситуацію важко пояснити.

Ми повернулися до Бразилії, в Івінхему та Анжеліку, у два сусідні міста. Я переїхав на свою ферму, де вирішив подумки перезарядитись після всього, через що ми пройшли. Я думаю, що природа має силу, щоб зробити нас кращими. Я залишився там зі своєю сім'єю, і ми проводили час разом, намагаючись забути, через що ми пройшли. Я трохи ізолював себе, не розмовляв із багатьма людьми", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт Лілля.

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