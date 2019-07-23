Пепе покине Лілль – президент клубу підтвердив трансфер

Президент Лілля Жерар Лопес анонсував завершення саги з переходом хавбека Ніколя Пепе.

"Відхід Пепе? Справу зроблено. У нас є плани щодо придбання та продажу футболістів. Якщо гравець покидає команду, ми потім отримуємо те, що хочемо.

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Що стосується Ніколя, він був дуже близький до відходу ще раніше цього літа. Це правда, що великі клуби зробили йому пропозиції, тому я думаю, що він нас покине. Але в футболі ніколи не знаєш, що тебе чекає далі", – цитує Лопеса La Voix du Nord.

Нагадаємо, ЗМІ приписують Пепе інтерес з боку Манчестер Юнайтед, Ліверпуля, Наполі та ПСЖ.

В минулому сезоні Ніколя провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач.

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