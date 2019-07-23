toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Пепе покине Лілль – президент клубу підтвердив трансфер

14:12 179 Читать на русском
Пепе покине Лілль – президент клубу підтвердив трансфер
Ніколя Пепе / Фото ФК Лілль

Президент Лілля Жерар Лопес анонсував завершення саги з переходом хавбека Ніколя Пепе.

"Відхід Пепе? Справу зроблено. У нас є плани щодо придбання та продажу футболістів. Якщо гравець покидає команду, ми потім отримуємо те, що хочемо.

Лілль погодився на умови Наполі щодо трансферу Пепе – форвард хоче грати в АПЛ

Що стосується Ніколя, він був дуже близький до відходу ще раніше цього літа. Це правда, що великі клуби зробили йому пропозиції, тому я думаю, що він нас покине. Але в футболі ніколи не знаєш, що тебе чекає далі", – цитує Лопеса La Voix du Nord.

Нагадаємо, ЗМІ приписують Пепе інтерес з боку Манчестер Юнайтед, Ліверпуля, Наполі та ПСЖ.

В минулому сезоні Ніколя провів за Лілль 41 поєдинок в усіх турнірах, де забив 23 голи та віддав 12 результативних передач.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Рафаїлов назвав причину відходу Вернидуба із Зорі
13:29
1548
Теги
Трансфери Франція Ніколя Пепе Ніколя Пепе Лілль Лілль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
17
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук