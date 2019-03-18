Пеньков: Матч Карпаты – Мариуполь также был для тех людей, которые находятся в плену в России

Вратарь Карпат Герман Пеньков рассказал о впечатлениях от матча с Мариуполем в 22-м туре УПЛ.

"Если бы выиграли, то эмоции были бы лучше. Прежде всего, нашей задачей было прервать неудачную серию. В конце встречи имели хороший момент – могли забить и победить.

Карпаты – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

Неудачный дебют в прошлом туре (0:5 с Шахтером. – прим.)? Пытался просто забыть тот день и работать дальше. В конце концов, так и сделал. Сегодня тоже пропустил – немного расстроен. Нереальных ударов не бывает. Зубков пробил отлично. Кроме того, расстояние было слишком малым, поэтому я не сумел достать. Хотя шансы всегда есть.

Совместная акция Карпат и Мариуполя перед поединком? Мы сегодня также играли и для тех людей, которые находятся в плену в России. Этот матч также для них", – цитирует Пенькова пресс-служба Карпат.

Карпаты – Мариуполь: львовяне прервали впечатляющую безголевую серию в родных стенах

Напомним, перед поединком Карпаты – Мариуполь футболисты обеих команд сделали совместное фото с баннером, где указаны имена и фамилии всех 52-х украинцев, которые сейчас находятся в заключении на территории России.