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Карпаты – Мариуполь: львовяне прервали впечатляющую безголевую серию в родных стенах

17:55 106 Читати українською
Карпаты – Мариуполь: львовяне прервали впечатляющую безголевую серию в родных стенах
Карпаты – Мариуполь / Фото ФК Карпаты

Львовские болельщики Карпат давно не видели забитых мячей от своих любимцев на стадионе Украина.

33’ Кристиан Понде
 
Александр Зубков 9’

Мариуполь приехал в гости к Карпатам в рамках 22-го тура УПЛ. Приазовцы быстро открыли счет, но "львы" нашли в себе силы сравнять счет еще до перерыва.

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Гол Кристиана Понде прервал неутешительную серию Карпат без забитых мячей дома. Последний раз львовяне забивали на стадионе Украина еще 28 сентября 2018 года, когда потерпели фиаско от Шахтера (1:6).

Напомним, Карпаты уже потеряли шансы попасть в первую шестерку турнирной таблицы.

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Видеоновости Карпаты Карпаты Карпаты - Мариуполь Кристиан Понде Кристиан Понде
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