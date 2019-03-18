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Пеньков: Матч Карпати – Маріуполь також був для тих людей, які перебувають у полоні в Росії

15:55 211 Читать на русском
Пеньков: Матч Карпати – Маріуполь також був для тих людей, які перебувають у полоні в Росії
Герман Пеньков / фото: ФК Карпати

Воротар Карпат Герман Пеньков розповів про враження від матчу з Маріуполем в 22-у турі УПЛ.

33’ Крістіан Понде
 
Олександр Зубков 9’

"Якби виграли, то емоції були б кращими. Передусім, нашим завданням було перервати невдалу серію. Наприкінці зустрічі мали хороший момент – могли забити і перемогти.

Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Невдалий дебют в минулому турі (0:5 із Шахтарем. – прим.)? Намагався просто забути той день і працювати далі. Зрештою, так і зробив. Сьогодні теж пропустив – трохи засмучений. Нереальних ударів не буває. Зубков пробив відмінно. Крім того, відстань була занадто малою, тому я не зумів дістати. Хоча шанси завжди є.

Спільна акція Карпат та Маріуполя перед поєдинком? Ми сьогодні також грали і для тих людей, які перебувають у полоні в Росії. Цей матч також для них", – цитує Пенькова прес-служба Карпат.

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Нагадаємо, перед поєдинком Карпати – Маріуполь футболісти обох команд зробили спільне фото із банером, де вказані імена та прізвища усіх 52-х українців, які наразі перебувають в ув'язненні на території Росії.

Теги
Маріуполь Маріуполь Герман Пеньков Герман Пеньков Карпати - Маріуполь Карпати Карпати
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