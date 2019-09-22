Пеллегріні назвав гол Ярмоленка ключовим моментом матчу проти Манчестер Юнайтед

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед (2:0) у матчі 6 туру АПЛ.

"Протягом перших 45 хвилин ми грали занадто швидко, і обидві команди втратили багато м'ячів, тому перший гол був ключовим фактором у спробі перемогти.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

У перерві я сказав хлопцям, що якщо вони захищатимуться так само, як у першому таймі, Манчестер Юнайтед не створить дуже багато моментів", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі 6 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, і Вест Хему вдалось перемогти з рахунком 2:0.

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу