Пеллегріні назвав гол Ярмоленка ключовим моментом матчу проти Манчестер Юнайтед

Україна — 18:55 8155
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Динамо знищило Ворсклу та перервало безвиграшну серію в УПЛ
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Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижитиВолодимир Лесько — 16:05 1914
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Десна – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу туру УПЛУкраїна — 13:50 2152
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Манчестер Юнайтед знайшов несподіваного кандидата на посаду тренера у випадку звільнення СульшераАнглія — 11:56 2839
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Талант Барселони Фаті може відмовитися від виступів за збірну Іспанії через примхи свого батькаІспанія — 11:00 1685