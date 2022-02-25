Пеле выразил солидарность народу Украины
18:01 - Читати українською
Легендарный бразильский нападающий тяжело переживает российскую агрессию и молится о мире в Украине.
"Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что нужно строить более мирный мир.
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У меня всё еще есть много надежды и веры в Бога, но моё сердце огорчено новостью об очередной войне. Я выражаю свою солидарность народу Украины. Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь восторжествовали", – заявил бразильский бог футбола в Instagram.
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