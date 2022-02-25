"Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что нужно строить более мирный мир.

"Я вместе со своей родиной": украинский голкипер Наполи потрясен военной агрессией России

У меня всё еще есть много надежды и веры в Бога, но моё сердце огорчено новостью об очередной войне. Я выражаю свою солидарность народу Украины. Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь восторжествовали", – заявил бразильский бог футбола в Instagram.

Россия напала на Украину: УЕФА лишил окупантов финала ЛЧ, Вернидуб спешит в Украину (LIVE)