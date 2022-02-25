"Украина – это страна, где я родился и сделал свои первые шаги к переезду в Италию. У меня крепкие корни украинского народа. Мы никогда не сдаемся, боремся за то, что принадлежит нам. Так и будет.

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Все, что происходит сейчас, кажется мне сюрреалистическим. До сих пор не верю. Не могу поверить, что в 2022 году дойдем до этого момента. Это печальный день для всего человечества (24 февраля, – прим.).

Надеюсь, все это закончится как можно скорее. Я рядом со всеми украинцами, всеми жертвами и людьми, которые сейчас находятся в страхе. Со всеми людьми, ведущими борьбу за свою землю и свои права. Я вместе со своей родиной", – написал Контини-Барановский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, вчера, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Сегодня ожесточенные боевые действия продолжаются. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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